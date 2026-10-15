कोटकपूरा में पंजाब बंद का असर, बत्तियां वाला चौक पर धरना; सरकार के खिलाफ रोष

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मानसा में परमिंदर सिंह झोटा की हत्या के मामले को लेकर एक्शन कमेटी की ओर से दिए गए पंजाब बंद के आह्वान का कोटकपूरा में मिला-जुला असर देखने को मिला। सुबह से ही शहर के अधिकांश बाजारों में दुकानें बंद रहीं। इस दौरान विभिन्न संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बत्तियां वाला चौक पर सड़क जाम कर धरना दिया और राज्य सरकार के खिलाफ रोष जताया। धरने का नेतृत्व कर रहे अकाली दल वारिस पंजाब के हलका इंचार्ज रशपाल सिंह सोसण सहित अन्य नेताओं ने कहा कि पंजाब में नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में राज्य सरकार नाकाम साबित हुई है। उन्होंने कहा कि नशों के खिलाफ आवाज उठाने वाले परमिंदर सिंह झोटा जैसे युवाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी है। नेताओं ने कहा कि परमिंदर सिंह झोटा की कुर्बानी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। पंजाब के लोग अब नशे के खात्मे और नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने पंजाब बंद को सफल बनाने के लिए सहयोग देने वाले दुकानदारों, व्यापारियों और समाज के सभी वर्गों के लोगों का धन्यवाद किया।

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