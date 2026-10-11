शिवसेना बालासाहेब ठाकरे (शिंदे गुट) पंजाब की चारों विधानसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव, मोगा में हुई बैठक

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शिवसेना बालासाहेब ठाकरे (शिंदे गुट) ने पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में पार्टी के पंजाब प्रधान हरीश सिंगला प्रदेश की पूरी लीडरशिप के साथ मोगा पहुंचे। यहां एक निजी स्थान पर मोगा जिला प्रधान हर्ष खीपल के साथ जिले के पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान पार्टी की पंजाब में राजनीतिक गतिविधियों और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर पंजाब प्रधान हरीश सिंगला ने मोगा जिले की चारों विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इस बैठक में शिवसेना बालासाहेब ठाकरे (शिंदे गुट) के प्रदेश नेतृत्व के साथ मोगा जिले के पार्टी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी ने पंजाब में अपनी राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने और चुनावों की तैयारी करने को लेकर चर्चा की। इस मौके पर पंजाब प्रधान हरीश सिंगला ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि शिवसेना बालासाहेब ठाकरे (शिंदे गुट) पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी मोगा जिले की चारों विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। हरीश सिंगला ने कहा कि पंजाब में नशे और गैंगस्टरवाद को खत्म कर अमन-शांति बहाल करने के उद्देश्य से उनकी पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब में अब तक सत्ता में आई विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने जनता से कई वादे किए, लेकिन उनके अनुसार, वे वादों को पूरा करने में सफल नहीं रहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में नशे और गैंगस्टरवाद की समस्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार है और पंजाब में शांति स्थापित करने तथा लोगों की समस्याओं को उठाने के लिए चुनाव लड़ेगी।

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