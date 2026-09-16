जीरा में बिजली संकट को लेकर शिअद (बादल) ने दिया धरना

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फिरोजपुर के विधानसभा हलका जीरा में शिरोमणि अकाली दल बादल की ओर से बुधवार को बिजली संकट और किसानों को पर्याप्त बिजली न मिलने के विरोध में जीरा स्थित बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर धरना दिया गया। इस दौरान अकाली कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया।

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