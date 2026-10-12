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होशियारपुर के गांव पुरहीरां में ताबड़तोड़ फायरिंग, युवक घायल; पुलिस पर भी गोली चलाने की सूचना
होशियारपुर-फगवाड़ा रोड पर स्थित गांव पुरहीरां में सोमवार देर शाम उस समय दहशत फैल गई, जब ब्रीजा कार में सवार होकर आए हमलावरों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। घटना में मनजोत सिंह नामक युवक के हाथ में गोली लगी। उसे उपचार के लिए होशियारपुर के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
जानकारी के अनुसार, शाम करीब छह बजे मनजोत सिंह एक कार्यालय में बैठा हुआ था। इसी दौरान ब्रीजा कार में आए कुछ लोगों ने उस पर पांच से छह राउंड फायरिंग की और मौके से फरार होने लगे।
सूत्रों के मुताबिक, घटना के समय महितियाना थाने की पुलिस की गाड़ी भी वहां से गुजर रही थी। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने पुलिस पार्टी पर भी गोलियां चलाईं। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद हमलावर मौके से भाग निकले।
घटना की सूचना मिलते ही फोकल प्वाइंट पुरहीरां के एसएचओ राजेश कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी।
फिलहाल, फायरिंग के कारणों और हमलावरों की पहचान का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है।
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