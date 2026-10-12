फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Preparations for Rahul Gandhi Punjab visit

राहुल गांधी के पंजाब दौरे की तैयारियां: परगट-पायलट ने लिया फीडबैक, संगठन की मजबूती पर जोर

Mon, 12 Oct 2026 11:00 PM IST
शाहिल शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Mon, 12 Oct 2026 11:00 PM IST
सार

पायलट और परगट ने नेताओं से आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर पार्टी की जीत के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। बैठक के दौरान पायलट और परगट ने करीब 25 मिनट तक अलग से भी बातचीत की।

विज्ञापन
Preparations for Rahul Gandhi Punjab visit
सचिन पायलट और परगट सिंह - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने और नेताओं के बीच तालमेल बढ़ाने की कवायद तेज कर दी है। पंजाब कांग्रेस भवन में पार्टी प्रभारी सचिन पायलट और प्रदेश अध्यक्ष परगट सिंह ने विधायकों, जिला प्रधानों और नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा के साथ बैठक कर प्रदेश के राजनीतिक हालात और चुनावी तैयारियों पर चर्चा की। बैठक में नेताओं से संगठन की मजबूती और चुनावी रणनीति को लेकर सुझाव भी लिए गए।

विज्ञापन


बैठक के दौरान पार्टी के भीतर एकजुटता पर जोर देना रहा। पायलट और परगट ने नेताओं से आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर पार्टी की जीत के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। बैठक के दौरान पायलट और परगट ने करीब 25 मिनट तक अलग से भी बातचीत की। इसमें चुनावी तैयारियों, संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और छोटे-बड़े सभी नेताओं को साथ लेकर चलने जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ। पार्टी की ओर से जल्द राहुल गांधी के पंजाब दौरे को लेकर भी चर्चा की गई। इसके लिए प्रदेश इकाई को तैयारियां मुकम्मल करने पर जोर दिया गया।
विज्ञापन


इससे पहले अमृतसर दौरे के दौरान भी पायलट और परगट ने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की थी। अमृतसर में पायलट ने परगट को अपनी कार में साथ बैठाया और खुद गाड़ी चलाकर दोनों नेताओं के बीच सहज तालमेल का संकेत दिया था। अब कांग्रेस नेतृत्व के सामने इस संदेश को संगठन के जमीनी स्तर तक पहुंचाने और चुनावी रणनीति को अमलीजामा पहनाने की चुनौती है। बैठक में मिले सुझावों के आधार पर पार्टी आगामी चुनाव के लिए अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed