50 दिन बाद टावर से उतरने को तैयार हुए बुजुर्ग: मौके पर पहुंची थी जिला प्रशासन की टीम, इस आश्वसन पर बनी सहमति

15 साल से हक की लड़ाई लड़ रही संघर्ष कमेटी

बैराज संघर्ष ओस्ती कमेटी जैनी जुगियाल पिछले करीब 15 वर्षों से बांध निर्माण के दौरान प्रभावित हुए परिवारों और अपने परिवार के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है। कमेटी की प्रमुख मांग है कि शाहपुरकंडी बैराज के निर्माण के दौरान अधिग्रहित की गई जमीनों का उचित मुआवजा दिया जाए और प्रभावित परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान की जाए। इसके अलावा जिन परिवारों के मकान निर्माण कार्य के कारण ध्वस्त हुए, उनके पुनर्वास और अन्य जायज मांगों पर भी उचित निर्णय लिया जाए।



कमेटी सदस्यों का कहना है कि इतने लंबे समय से संघर्ष करने के बावजूद उनकी मांगों का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। इसी के विरोध में दोनों बुजुर्गों ने टावर पर चढ़कर संघर्ष शुरू किया था और करीब 50 दिनों तक वहीं डटे रहे।



मांगें पूरी नहीं हुईं तो तेज होगा संघर्ष

टावर से ही जिला प्रशासन के अधिकारियों के सामने दोनों बुजुर्गों ने स्पष्ट किया कि उनकी जायज मांगों का ठोस समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आश्वासन के बावजूद मांगें पूरी नहीं हुईं तो संघर्ष कमेटी को इससे भी कड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।



उधर, संघर्ष स्थल पर जिला प्रशासन और भारी पुलिस बल की तैनाती रही। लंबे समय से टावर पर रहने और खराब मौसम का सामना करने के कारण दोनों बुजुर्गों की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर भी चिंता जताई जा रही थी। अब प्रशासन की ओर से एक सप्ताह के भीतर चंडीगढ़ में बैठक करवाने के आश्वासन के बाद उनके नीचे उतरने की सहमति को इस आंदोलन में महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। दोनों बुजुर्गों को नीचे उतारकर पहले मेडिकल चेकअप किया जाएगा और उसके बाद उन्हें घरों को रवाना किया जाएगा। प्रशासन की ओर से दोनों बुजुर्गों को मंगलवार सुबह 8 बजे टॉवर से नीचे उतारा जाएगा।