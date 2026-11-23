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आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर 26 नवंबर 2026 को मोगा में खुशहाल पंजाब रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली को सफल बनाने के लिए फरीदकोट जिले में भी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। जिले से अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पार्टी पदाधिकारी लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं।

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