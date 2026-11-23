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पंजाब के रोपड़ जिले के एक गांव में बीती रात एक सात वर्षीय बच्ची की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस संबंध में बिहार निवासी प्रवासी मजदूर अजय कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि अजय कुमार ने बच्ची को 10 रुपये के कुरकुरे का पैकेट देकर बहलाया और उसे गांव के पास जंगल में ले गया।

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