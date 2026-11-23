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26 नवंबर को आम आदमी पार्टी का स्थापना दिवस है और इसी दिन आम आदमी पार्टी वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों के प्रचार के लिए अपना चुनाव अभियान शुरू करेगी। इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी के जिला प्रधान दलजीत सिंह राजू ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अपने पांच साल के शासनकाल में पंजाब और पंजाबियों के लिए ऐसे काम किए हैं, जो पारंपरिक पार्टियां अपने 75 साल के शासनकाल में भी नहीं कर सकीं।

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