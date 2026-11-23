{"_id":"6b0454937907e8ae220368d1","slug":"video-aap-rally-in-moga-on-november-26-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"26 नवंबर को मोगा में होने वाली महारैली में सभी पंजाबी बढ़-चढ़कर लें हिस्सा : दलजीत राजू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
26 नवंबर को मोगा में होने वाली महारैली में सभी पंजाबी बढ़-चढ़कर लें हिस्सा : दलजीत राजू
26 नवंबर को आम आदमी पार्टी का स्थापना दिवस है और इसी दिन आम आदमी पार्टी वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों के प्रचार के लिए अपना चुनाव अभियान शुरू करेगी। इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी के जिला प्रधान दलजीत सिंह राजू ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अपने पांच साल के शासनकाल में पंजाब और पंजाबियों के लिए ऐसे काम किए हैं, जो पारंपरिक पार्टियां अपने 75 साल के शासनकाल में भी नहीं कर सकीं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।