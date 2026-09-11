{"_id":"6aa3d0b7c63699075101261f","slug":"video-health-department-intercepts-tanker-filled-with-22000-liters-of-suspicious-desi-ghee-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदकोट स्वास्थ्य विभाग ने ग्रेटर नोएडा से आया 22 हजार लीटर संदिग्ध देसी घी से भरा टैंकर पकड़ा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदकोट जिले के स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 22 हजार लीटर संदिग्ध देसी घी से भरे टैंकर को कब्जे में लिया है। यह टैंकर ग्रेटर नोएडा से कोटकपूरा के फरीदकोट रोड स्थित एक देसी घी की फैक्ट्री में सप्लाई के लिए पहुंचा था। विभाग की टीम ने टैंकर से घी के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेज दिए हैं। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार जीएसटी विभाग की इंटेलिजेंस विंग को सूचना मिली थी कि ग्रेटर नोएडा से संदिग्ध देसी घी से भरा टैंकर कोटकपूरा आ रहा है। इस संबंध में जीएसटी विभाग ने स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया। इसके बाद वीरवार रात फूड कमिश्नर अमित जोशी के नेतृत्व में चंडीगढ़ से टीम कोटकपूरा पहुंची। टीम ने फरीदकोट के फूड सेफ्टी अफसर नवदीप सिंह चहल के नेतृत्व वाली टीम के साथ मिलकर फरीदकोट रोड स्थित फैक्ट्री में पहुंचे टैंकर को कब्जे में लिया। टैंकर से घी के सैंपल एकत्रित कर जांच के लिए भेजे गए। फूड सेफ्टी अफसर नवदीप सिंह चहल ने बताया कि टैंकर में करीब 22 हजार लीटर संदिग्ध देसी घी है। सैंपल रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल टैंकर विभाग के कब्जे में है।

... और पढ़ें