{"_id":"6a96dc7308c4340dd90f6501","slug":"video-girl-dies-of-electrocution-2026-09-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"फिरोजपुर में मेले में गई बच्ची को लगा करंट, हुई मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फिरोजपुर छावनी स्थित शीतला मंदिर के पास लगा मेला देखने गई आठ साल की बच्ची की करंट लगने से मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि मेले में लगी दुकानों और स्टॉलों को दी गई बिजली सप्लाई की तारें खुले में जमीन पर पड़ी हुई थीं। मृतक बच्ची के पिता धर्म प्रताप निवासी मध्य प्रदेश ने बताया कि वह घर में नहा रहा था। उनकी आठ साल की बेटी दिव्यांशी मेला देखने के लिए पास ही चली गई थी। कुछ देर बाद उन्हें सूचना मिली कि बच्ची मेले में गिरी पड़ी है। परिवार के सदस्य आवन ने बताया कि दिव्यांशी उसकी बुआ की बेटी थी। वह मेला देखने गई थी और कुछ देर बाद उसे मेले में गिरी हुई हालत में पाया गया। इसके बाद परिजन उसे उठाकर घर ले आए और अस्पताल ले गए। सिविल अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार, बच्ची की मौत बिजली का करंट लगने से होने की आशंका है। हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगी। पुलिस ने पीड़ित परिवार के बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस मेले में बिजली की व्यवस्था और खुले में पड़ी तारों समेत अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।

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