पाकिस्तान के किशोर की रिहाई: गैरकानूनी तरीके से भारत में हुआ था दाखिल, अटारी बॉर्डर से हुई वतन वापसी

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जानकारी के अनुसार, पाकिस्तानी किशोर जिला फिरोजपुर की सीमा से गैरकानूनी तरीके से भारत में दाखिल हो गया था। इसके बाद जिला फिरोजपुर की किशोर न्याय अदालत ने उसे हिरासत में लिया था। वर्ष 2025 में उसका मामला समाप्त हो गया था। विदेश मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेशों के तहत किशोर को भारत-पाकिस्तान सीमा अटारी के रास्ते पाकिस्तान भेजने की प्रक्रिया पूरी की गई।ऑब्जर्वेशन होम के सुपरिंटेंडेंट और स्टाफ ने अटारी पहुंचकर किशोर को पाकिस्तानी रेंजर्स के हवाले किया। रवानगी के दौरान न्यायिक अधिकारियों की ओर से किशोर को मिठाई, फल और कपड़े दिए गए तथा उसके अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं दी गईं। साथ ही उसे हिदायत दी गई कि भविष्य में किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल न हो और बिना वीजा किसी अन्य देश की सीमा के निकट न जाए।