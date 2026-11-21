{"_id":"6b017b1fe7bf090a8408c8dc","slug":"video-firing-incident-in-tarn-taran-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"तरनातरन में युवक पर फायरिंग, एक युवक की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

तरनतारन शहर में शुक्रवार शाम उस समय दहशत फैल गई, जब माता के जागरण की तैयारियों में जुटे युवकों पर दो बाइकों पर सवार होकर आए हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां चला दीं। इस वारदात में एक युवक की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य युवक घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर होने के चलते उसे अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार, इलाके में माता के जागरण को लेकर युवक सेवा कार्यों और अन्य तैयारियों में जुटे हुए थे। इसी दौरान दो बाइकों पर सवार होकर आए हमलावरों ने वहां मौजूद युवकों को निशाना बनाते हुए फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई गोलीबारी से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। गोलियां लगने से चार युवक घायल हो गए, जिन्हें तुरंत उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।

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