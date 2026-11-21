खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह की दादी चरण कौर का शनिवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। तीन घंटे की पैरोल पर आए अमृतपाल सिंह ने अपनी दादी के अंतिम दर्शन किए। लंबे समय बाद परिवार के बीच पहुंचे अमृतपाल सिंह दादी को आखिरी बार देखकर भावुक हो गए। परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों ने नम आंखों से चरण कौर को अंतिम विदाई दी। इस दौरान उनके समर्थकों को हजूम उमड़ पड़ा। अमृतपाल ने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया।