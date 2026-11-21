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विधानसभा हलका जीरा के गांव छियां पाड़ी में अपनी मांगों को लेकर पंचायत सदस्य दरबारा सिंह पानी की टंकी पर चढ़ गए और प्रशासन से मांगों को लिखित रूप में पूरा करने का भरोसा देने की गुहार लगाई। घटना की सूचना मिलने पर गांव में ग्रामीणों और प्रशासनिक अधिकारियों का जमावड़ा लग गया। पंचायत सदस्य दरबारा सिंह ने आरोप लगाया कि गांव में अनुसूचित जाति वर्ग के परिवारों के लिए आरक्षित करीब 10 एकड़ कृषि योग्य जमीन जरूरतमंद परिवारों को नहीं दी जा रही। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गरीब परिवारों को मकान बनाने के लिए जारी की गई राशि अभी तक नहीं मिली है। इसके अलावा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए धर्मशाला निर्माण के लिए आई ग्रांट में भी बीडीपीओ स्तर पर गड़बड़ी होने के आरोप लगाए। दरबारा सिंह ने कहा कि अपने हक की मांग के लिए उन्हें पानी की टंकी पर चढ़ने को मजबूर होना पड़ा। मौके पर आम आदमी पार्टी के नेता गुरप्रीत सिंह सेखों मुदकी पहुंचे। उन्होंने पंचायत सदस्य दरबारा सिंह को समझाया और मांगों पर उचित कार्रवाई का भरोसा देकर नीचे उतारा। गुरप्रीत सिंह सेखों ने आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी। यदि किसी सरकारी कर्मचारी या जनप्रतिनिधि की पंचायत के पैसों में गड़बड़ी सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा और मामले में पारदर्शिता बरती जाएगी।

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