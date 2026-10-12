{"_id":"6accd2621bf9253ba400f312","slug":"video-export-of-18-lhb-coaches-to-bangladesh-generates-rs9173-lakh-in-revenue-for-ferozepur-division-first-rake-departs-from-hussainpur-to-darshana-boosting-the-make-in-india-initiative-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"बांग्लादेश को 18 एलएचबी कोच निर्यात, फिरोजपुर मंडल को मिला 91.73 लाख रुपये का राजस्व; हुसैनपुर से दर्शना रवाना हुई पहली रेक, ‘मेक इन इंडिया’ को मिलेगा बढ़ावा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रेलवे की ओर से स्वदेशी रेल कोचों के निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। फिरोजपुर मंडल की बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट के प्रयासों से 18 एलएचबी कोचों की पहली रेक हुसैनपुर रेलवे स्टेशन से बांग्लादेश के दर्शना रेलवे स्टेशन के लिए सफलतापूर्वक रवाना की गई। इस निर्यात से फिरोजपुर मंडल को 91.73 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। मंडल रेल प्रबंधक संजीव कुमार ने बताया कि इस पहल के तहत भेजे गए सभी 18 एलएचबी कोच रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला में निर्मित किए गए हैं। इन कोचों को बांग्लादेश रेलवे की परिचालन संबंधी जरूरतों और यात्रियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यह उपलब्धि फिरोजपुर मंडल, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, राइट्स (रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज) लिमिटेड और बांग्लादेश रेलवे के बीच बेहतर समन्वय का परिणाम है। इससे भारतीय रेलवे की व्यावसायिक गतिविधियों को विस्तार देने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वदेशी रेल तकनीक और विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (फ्रेट) परमदीप सिंह सैनी ने बताया कि यह पहल बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट के निरंतर प्रयासों और विभिन्न संस्थानों के साथ बेहतर तालमेल से संभव हुई है। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रयासों से भारतीय रेलवे के राजस्व में वृद्धि होगी और अंतरराष्ट्रीय निर्यात के नए अवसर भी खुलेंगे। ‘मेक इन इंडिया, फॉर द वर्ल्ड’ के विजन के अनुरूप यह उपलब्धि वैश्विक रेलवे क्षेत्र में भारत की उपस्थिति मजबूत करने और देश में निर्मित रेल कोचों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की दिशा में अहम कदम है।

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