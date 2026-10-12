जीआरपी के एएसआई पर फायरिंग मामला: पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए तीन आरोपी, आईएसआई से जुड़े तार
एएसआई सुखचैन सिंह पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस एनकाउंटर में तीन आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने पैसे के लालच में जीआरपी कर्मी पर फायरिंग की थी।
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अमृतसर देहाती पुलिस ने जीआरपी के एएसआई सुखचैन सिंह पर हुए जानलेवा हमले के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, इस हमले के पीछे पाकिस्तान स्थित आईएसआई और विदेश में बैठे हैंडलरों का नेटवर्क होने की बात सामने आई है। मामले की जानकारी देते हुए आईजी बॉर्डर रेंज गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि तकनीकी साक्ष्यों और पेशेवर जांच के आधार पर पुलिस ने इस मामले को सुलझाया है।
पुलिस के मुताबिक, चार अक्तूबर को शाम करीब 7:15 बजे जगदेव कलां के पास बाइक सवार तीन हमलावरों ने एएसआई सुखचैन सिंह पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थीं। हमले में एक गोली उनकी बाजू में लगी थी। घटना के बाद एसएसपी अमृतसर देहाती कंवरप्रीत सिंह चहल की अगुवाई में जांच टीमों का गठन किया गया। घटनास्थल सुनसान होने और सीसीटीवी कैमरों की कमी के कारण जांच में चुनौती आई, लेकिन पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपियों तक पहुंच बनाई।
पैसों के लालच में हमले को अंजाम देने का आरोप
पुलिस ने सिमरनजीत सिंह उर्फ सिमर, बलजीत सिंह और मुख्य शूटर बलजीत सिंह उर्फ गोरी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, सिमरनजीत बाइक चला रहा था, जबकि बलजीत गोरी ने गोलीबारी की थी। जांच में आरोपियों को पैसे का लालच देकर वारदात करवाने की बात सामने आई है। पुलिस ने यह भी बताया कि मुख्य आरोपी का पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और वह मार्च में हुए ग्रेनेड हमले से संबंधित मामले में भी आरोपी बताया गया है।
पुलिस के अनुसार, वारदात के बाद आरोपियों द्वारा भागने के लिए इस्तेमाल किए गए रास्ते की पुष्टि करने के लिए मुख्य आरोपी बलजीत गोरी को घटनास्थल पर ले जाया गया था। इस दौरान आरोपी ने एक सब-इंस्पेक्टर का सर्विस रिवॉल्वर छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिसकर्मियों और आरोपी के बीच हाथापाई हुई और दो गोलियां चलीं। इनमें से एक गोली पुलिस वाहन की छत को पार कर गई, जबकि दूसरी आरोपी की टांग में लगी।
पुलिस ने आरोपी को काबू कर उपचार के लिए अजनाला के अस्पताल में भर्ती करवाया। आईजी गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने मामले को सुलझाने में जुटी अमृतसर देहाती पुलिस, डीएसपी अजनाला धर्मिंदर कल्याण, सीआईए प्रभारी और अजनाला थाना प्रभारी की टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।