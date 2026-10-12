जीआरपी के एएसआई पर फायरिंग मामला: पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए तीन आरोपी, आईएसआई से जुड़े तार

अमृतसर देहाती पुलिस ने जीआरपी के एएसआई सुखचैन सिंह पर हुए जानलेवा हमले के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, इस हमले के पीछे पाकिस्तान स्थित आईएसआई और विदेश में बैठे हैंडलरों का नेटवर्क होने की बात सामने आई है। मामले की जानकारी देते हुए आईजी बॉर्डर रेंज गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि तकनीकी साक्ष्यों और पेशेवर जांच के आधार पर पुलिस ने इस मामले को सुलझाया है।

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पुलिस के मुताबिक, चार अक्तूबर को शाम करीब 7:15 बजे जगदेव कलां के पास बाइक सवार तीन हमलावरों ने एएसआई सुखचैन सिंह पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थीं। हमले में एक गोली उनकी बाजू में लगी थी। घटना के बाद एसएसपी अमृतसर देहाती कंवरप्रीत सिंह चहल की अगुवाई में जांच टीमों का गठन किया गया। घटनास्थल सुनसान होने और सीसीटीवी कैमरों की कमी के कारण जांच में चुनौती आई, लेकिन पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपियों तक पहुंच बनाई।पुलिस ने सिमरनजीत सिंह उर्फ सिमर, बलजीत सिंह और मुख्य शूटर बलजीत सिंह उर्फ गोरी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, सिमरनजीत बाइक चला रहा था, जबकि बलजीत गोरी ने गोलीबारी की थी। जांच में आरोपियों को पैसे का लालच देकर वारदात करवाने की बात सामने आई है। पुलिस ने यह भी बताया कि मुख्य आरोपी का पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और वह मार्च में हुए ग्रेनेड हमले से संबंधित मामले में भी आरोपी बताया गया है।