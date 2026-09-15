{"_id":"6aa92f30944239aaf60cb816","slug":"video-enraged-by-their-sons-death-the-family-blocked-the-moga-kotkapura-road-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"बेटे की मौत से आक्रोशित परिवार ने मोगा-कोटकपूरा रोड किया जाम, इंसाफ की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मोगा में पत्नी और ससुराल पक्ष के कथित तौर पर प्रताड़ित किए जाने से परेशान एक युवक द्वारा 18 अगस्त को जहरीली वस्तु निगलने से इलाज के दौरान 8 सितंबर को युवक की मौत हो गई थी। मृतक की पहचान आकाशदीप सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने मृतक के परिवार के बयानों के आधार पर 8 सितंबर को थाना सिटी 1 में मृतक की पत्नी पायल, साला जतिन कंडा, ससुर अमनदीप कंडा, सास ज्योति तथा अन्य रिश्तेदार संजय कुमार निवासी लाल सिंह रोड, मोगा के खिलाफ मामला दर्ज की थी। पुलिस ने इस मामले में मृतक की पत्नी पायल को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि उन्होंने पुलिस से मांग की थी कि जब तक मामले में नामजद अन्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक वे आकाशदीप सिंह का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। परिजनों के अनुसार, घटना को सात दिन बीत जाने के बावजूद बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी के विरोध में मंगलवार सुबह करीब 11 बजे मृतक के परिवार और अन्य लोगों ने मोगा-कोटकापूरा रोड पर धरना लगाकर सड़क जाम कर दी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ रोष जताते हुए मांग की कि मामले में नामजद सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। परिवार की एक अन्य मांग है कि मृतक आकाशदीप सिंह का पांच माह का बेटा फिलहाल उसके ससुराल परिवार के पास है। परिजनों ने बच्चे को उनके हवाले करने की मांग भी पुलिस प्रशासन के सामने रखी है।

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