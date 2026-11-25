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फिरोजपुर: गारबेज फ्री फेस्टिवल मुहिम की शहरवासियों ने की सराहना, 33 वॉर्डों में सफाई अभियान पूरा

शाहिल शर्मा

Updated Wed, 25 Nov 2026 12:45 PM IST Updated Wed, 25 Nov 2026 12:45 PM IST







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नगर काउंसिल फिरोजपुर की ओर से दिवाली से चलाया गया गारबेज फ्री फेस्टिवल अभियान अंतिम चरण में पहुंच गया है। अभियान का उद्देश्य त्योहारों के दौरान शहर को साफ-सुथरा रखना, सड़कों को कचरा मुक्त बनाना और लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। ... और पढ़ें

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