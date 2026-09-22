फिरोजपुर में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेसियों ने किया रोष प्रदर्शन

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फिुरोजपुर जिले में कानून व्यवस्था समेत विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेसियों ने मंगलवार को रोष मार्च निकाला और एसएसपी कार्यालय के बाहर धरना दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का पुतला जलाया। धरने की अध्यक्षता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आशु बांगड़ ने की। इस दौरान आशु बांगड़ ने आरोप लगाया कि जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। उन्होंने कहा कि नशा सरेआम बिक रहा है और अपनी समस्याएं लेकर आने वाले लोगों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाता।

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