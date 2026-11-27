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गुरुहरसहाए में माता साहिब कौर पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेल समारोह आयोजित
क्षेत्र में माता साहिब कौर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक खेल समारोह का आयोजन उत्साह और जोश के साथ किया गया। समारोह में विभिन्न राजनीतिक हस्तियों ने विशेष रूप से शिरकत की। इस दौरान विद्यार्थियों ने अलग-अलग खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और खेल भावना का परिचय दिया। उपस्थित अतिथियों ने विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि खेल बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ-साथ अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना को मजबूत बनाते हैं।
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