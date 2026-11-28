इस कार्रवाई के दौरान जांच एजेंसी ने 1 किलोग्राम सोने की ईंट बरामद की, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ 23 लाख 50 हजार रुपये बताई गई है। इसके अलावा आरोपियों से संबंधित करीब 3.16 करोड़ रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट और बैंक खातों में जमा राशि फ्रीज कर दी गई। ईडी ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी अपने कब्जे में लिए हैं।यह मामला डब्ल्यूडब्ल्यूआईसीएस एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कुराली में विकसित की गई ड्रीम मीडोज-1 और ड्रीम मीडोज-2 कॉलोनियों के कथित अवैध निर्माण और नियमितीकरण से जुड़ा है। जांच की शुरुआत मोहाली विजिलेंस ब्यूरो की ओर से दर्ज दो एफआईआर के आधार पर हुई। इनमें कंपनी के निदेशक दविंदर सिंह संधू, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के कार्यकारी अभियंता निमरतदीप सिंह, अन्य सरकारी अधिकारियों और कुछ निजी व्यक्तियों के बीच कथित मिलीभगत के आरोप लगाए गए हैं।जांच एजेंसी के अनुसार, कंपनी ने शुरुआत में दोनों कॉलोनियों को एक ही आवासीय परियोजना के रूप में विकसित करने की योजना बनाई थी, लेकिन कथित तौर पर सरकारी फीस और अन्य देनदारियों से बचने के लिए इन्हें दो अलग-अलग कॉलोनियों के रूप में पेश किया गया, जिससे सरकारी खजाने को आर्थिक नुकसान पहुंचा। आरोप है कि जमीन मालिकों से संबंधित फर्जी सहमति पत्रों का इस्तेमाल कर कॉलोनियों को नियमित करवाने के प्रमाणपत्र हासिल किए गए।

इस मामले में पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता निमरतदीप सिंह की संपत्ति भी जांच के केंद्र में है। उनके खिलाफ दर्ज दूसरी एफआईआर में 1 अप्रैल 2004 से 10 दिसंबर 2020 के बीच आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए गए हैं। जांच के अनुसार, इस अवधि में निमरतदीप सिंह और उनके परिवार के सदस्यों ने करीब 35.58 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च किया, जो उनकी ज्ञात वैध आय का लगभग 1.73 गुना बताया गया है।



ईडी को संदेह है कि कथित अवैध कमाई को परिवार के सदस्यों और संबंधित संस्थाओं के नाम पर अचल संपत्तियों में निवेश किया गया। एजेंसी अब इन संपत्तियों के स्रोत, बैंक लेन-देन और जमीन की खरीद-फरोख्त में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। जांच का दायरा कॉलोनियां विकसित करने वाली कंपनी और सरकारी अधिकारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन कारोबार से जुड़े निजी व्यक्तियों की भूमिका भी खंगाली जा रही है।



छापेमारी में बरामद सोने की ईंट और 3.16 करोड़ रुपये की बैंक जमा राशि फ्रीज किए जाने के बाद इस मामले ने पंजाब के रियल एस्टेट और सरकारी महकमों में कथित भ्रष्टाचार को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। ईडी फिलहाल दस्तावेजों, डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे होने की संभावना है। हालांकि, मामले में लगाए गए आरोपों की जांच जारी है और संबंधित व्यक्तियों की दोषसिद्धि का फैसला कानूनी प्रक्रिया के बाद ही होगा।