{"_id":"6a8d8e844f4962418b039520","slug":"video-actor-mahavir-singh-bhullar-conveys-a-message-on-voter-awareness-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"एसआईआर आइकन’ और अभिनेता महाबीर सिंह भुल्लर ने दिया मतदाता जागरूकता का संदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
एसआईआर आइकन’ और अभिनेता महाबीर सिंह भुल्लर ने दिया मतदाता जागरूकता का संदेश
तरनतारन में SIR के तहत चल रहे मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण अभियान को और गति देने के उद्देश्य से आज जिला तरनतारन के SIR आइकन एवं प्रसिद्ध पंजाबी अभिनेता *महाबीर सिंह भुल्लर* ने जिला शिक्षा कार्यालय तरनतारन का विशेष दौरा किया।
दौरे के दौरान उन्होंने *SVEEP नोडल अधिकारी-कम-उप जिला शिक्षा अधिकारी (सेकेंडरी) राजिंदर कौर* के साथ विशेष बैठक की। बैठक में जिले भर में चल रहे मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्य तथा नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने की प्रक्रिया की समीक्षा की गई।
इस अवसर पर महाबीर सिंह भुल्लर ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा पूरी मेहनत और लगन से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने *BLOs (बूथ लेवल अधिकारियों)* द्वारा किए जा रहे कार्य की सराहना करते हुए नई वोट बनवाने की प्रक्रिया को और तेज करने के लिए प्रेरित किया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।