Punjab Election 2027: BJP सभी 117 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, सरकार बनाने का लक्ष्य

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भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का लक्ष्य तय किया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष ने पटियाला में क्षेत्रीय संगठनात्मक बैठक के दौरान यह घोषणा की। संतोष ने कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और भाजपा इसे साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उनके इस ऐलान के बाद पंजाब में भाजपा के अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति को लेकर तस्वीर और स्पष्ट होती दिखाई दे रही है।

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