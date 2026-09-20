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Hindi News ›   Video ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Accused arrested for brutal murder in Faridkot; victim's head struck with a brick following a dispute over unnatural sexual relations.

फरीदकोट में बेरहमी से हत्या माम का आरोपी गिरफ्तार,अप्राकृतिक यौन संबंध के विवाद में सिर पर ईंट से किए थे वार

Sun, 20 Sep 2026 08:30 PM IST
पवन कुमार
Pawan Kumar पवन कुमार
Updated Sun, 20 Sep 2026 08:30 PM IST
Accused arrested for brutal murder in Faridkot; victim's head struck with a brick following a dispute over unnatural sexual relations.
सादिक रोड पर ज्ञानी जैल सिंह मार्केट के एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या किए जाने के मामले को पुलिस ने कुछ ही घंटों में सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान मुक्तसर के ग्सनव चक्क गदा सिंह निवासी गुरकीरत सिंह के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार, नशे की हालत में अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने को लेकर हुए विवाद के दौरान आरोपी ने मृतक के सिर पर ईंटों से वार कर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में थाना सिटी-2 के एसएचओ अकालप्रीत सिंह ने बताया कि एक दिन पहले शनिवार सुबह सादिक रोड पर शव पड़ा होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। मृतक की पहचान बाजीगर बस्ती निवासी निर्मल सिंह उर्फ पटवारी के रूप में हुई और पुलिस ने उसके बेटे की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच में आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के दौरान पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति के बारे में सुराग मिला, जिसके आधार पर उक्त आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया। एसएचओ अकलप्रीत सिंह ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि नशे की हालत में आरोपी ने निर्मल सिंह के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का प्रयास किया। मृतक द्वारा इसका विरोध करने पर दोनों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपी ने ईंटों से उसके सिर पर कई वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। अब आरोपी को सोमवार अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि रिमांड के दौरान आरोपी से मामले को लेकर और गहन पूछताछ की जाएगी।
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