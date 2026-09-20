फिरोजपुर छावनी में बस अड्डा चलाने की मांग, जल्द समाधान का भरोसा

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फिरोजपुर छावनी में ऑटो चालकों और दुकानदारों ने आम आदमी पार्टी के नेता सुखराज सिंह से छावनी क्षेत्र में बस अड्डा संचालित करवाने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि अड्डा व्यवस्थित तरीके से चलने से ऑटो चालकों के साथ-साथ दुकानदारों और आम लोगों को भी सुविधा मिलेगी। उनकी मांग पर संबंधित प्रतिनिधि ने पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा से बातचीत की है। उन्होंने ऑटो चालकों और दुकानदारों को भरोसा दिलाया कि उनकी मांग को लेकर जल्द ही अड्डा शुरू करवाने के प्रयास किए जाएंगे। ऑटो चालकों ने मांग पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा मिलने पर आभार जताया।

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