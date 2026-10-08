{"_id":"6ac79a8da70b9f4ce904a9c8","slug":"video-10-panchayats-in-pathankot-honored-for-becoming-tb-free-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"पठानकोट की 10 पंचायतों को टीबी मुक्त होने पर किया गया सम्मानित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सिविल अस्पताल पठानकोट में आज टी.बी. मुक्त पंचायतों के सम्मान संबंधी विशेष समारोह करवाया गया। समारोह की अध्यक्षता डॉ. दविंदर पाल, ऑफिशिएटिंग सिविल सर्जन पठानकोट द्वारा की गई, जबकि अरशदीप सिंह, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ज) पठानकोट ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। समारोह के दौरान जिला पठानकोट की 10 पंचायतों को टी.बी. मुक्त होने के प्रमाण पत्र बांटकर सम्मानित किया गया। अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ज) अरशदीप सिंह ने बताया कि गांव शनी, नाजोवाल, नरंगपुर, लाहड़ी, शहर, जैनपुर और शरीफ चक्क सहित जिले की 10 पंचायतों ने टी.बी. मुक्त पंचायत के मानदंड पूरे किए हैं। इन पंचायतों को इस उपलब्धि के लिए विशेष तौर पर सम्मानित किया गया। टी.बी. मुक्त भारत मुहिम के तहत टी.बी. संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तरों पर गतिविधियां की जा रही हैं। इसके तहत टी.बी. मुक्त भारत ऐप के माध्यम से टी.बी. संबंधी जानकारी और गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा टी.बी. संबंधी जागरूकता पैदा करने और लोगों तक स्वास्थ्य संदेश पहुंचाने के लिए जोश टीमों और वालंटियर्स द्वारा भी गतिविधियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि टी.बी. मुक्त पंचायतों की इस उपलब्धि में गांव स्तर पर स्वास्थ्य विभाग, पंचायतों और लोगों की साझा भूमिका महत्वपूर्ण है। पिछले दो सालों के दौरान इन पंचायतों में टी.बी. के मामले सामने न आने और भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड पूरे करने के बाद इनको टी.बी. मुक्त पंचायतों के रूप में प्रमाणित किया गया है। टी.बी. मुक्त मुहिम में योगदान देने वाले इन 10 पंचायतों के सरपंचों को भी विशेष तौर पर सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने टी.बी. की रोकथाम, समय पर जांच और इलाज संबंधी लोगों को जागरूक करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि टी.बी. के लक्षण दिखाई देने पर लोगों को बिना देरी स्वास्थ्य संस्था से संपर्क करना चाहिए। इस मौके पर डॉ. मोहप्रीत डी.एफ.ई.ओ, डॉ. श्वेता के अलावा स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित थे।

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