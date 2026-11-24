पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भाजपा और शिरोमणि अकाली दल (बादल) के गठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए इसे पंजाबियों को फिर से बेवकूफ बनाने वाला ठगजोड़ करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन पंजाब के हितों के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक परिवारों और अपनी कुर्सियां बचाने के लिए किया गया है। दोनों दल सत्ता की भूख में एक बार फिर साथ आए हैं। पंजाब के लोग इनके पुराने राजनीतिक दांव-पेच और वादों को भूले नहीं हैं।

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मान ने कहा कि बादल परिवार ने शुरुआत में तीन कृषि कानूनों की तारीफ की थी। जब किसान आंदोलन को दुनिया भर से समर्थन मिलने लगा और राजनीतिक नुकसान का डर सताने लगा तो उन्होंने अपना रुख बदल लिया। हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और शिअद ने भाजपा से गठबंधन तोड़ लिया। इन कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान 750 किसानों की जान गई। इस गठबंधन को किसान आंदोलन के दौरान हुई मौतों के लिए भी याद किया जाएगा।साल 2007 से 2017 तक अकाली-भाजपा सरकार के कार्यकाल में पंजाब ने चिट्टे का कहर झेला और बेअदबी की घटनाएं हुईं। उन्होंने भाजपा पर पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, पंजाब के पानी और सिख संस्थाओं के मामलों में पंजाब विरोधी रुख अपनाने का आरोप भी लगाया।उन्होंने सवाल किया कि जिस भाजपा पर सुखबीर खुद सिख संस्थाओं पर कब्जे के आरोप लगाते रहे, आज उसी के साथ गठबंधन कैसे कर लिया? मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और अकाली-भाजपा गठबंधन ने 2002 से 2022 तक करीब 20 साल पंजाब पर शासन किया लेकिन राज्य को कोई ठोस रोडमैप नहीं दिया। अब दोनों दलों के पास सत्ता हासिल करने की भूख के अलावा कुछ नहीं है।