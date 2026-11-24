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पंजाब के हित में अकाली-भाजपा गठबंधन की जरूरत थी : राणा सोढ़ी
पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने कहा कि पंजाब में अकाली-भाजपा गठबंधन की इस समय बेहद जरूरत थी। उन्होंने इसे पंजाब के हित में एक ऐतिहासिक गठजोड़ बताया।
राणा सोढ़ी ने कहा कि कुछ साल पहले इस गठबंधन में दूरियां बन गई थी, लेकिन अब दोनों दलों के बीच सभी गलतफहमियां दूर हो गई हैं और दोबारा गठबंधन हुआ है। उन्होंने कहा कि पंजाब के नौजवानों और किसानों के हितों की रक्षा तथा प्रदेश की बेहतरी के लिए अकाली-भाजपा गठबंधन समय की मांग था।
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