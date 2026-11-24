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पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां नेकोटकपूरा के गांव घुमियारा में किसानों की सुविधा के लिए लगभग 2 करोड़ रुपये की लागत वाले सामूहिक भूमिगत पाइपलाइन सिंचाई प्रोजेक्ट का नींव पत्थर रखा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से गांव के किसानों को सिंचाई के लिए नहरी पानी की निर्बाध और सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इस अवसर पर गांववासियों को संबोधित करते हुए स्पीकर संधवां ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार प्रदेश की किसानी को खुशहाल बनाने और भूजल को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि भूमिगत पाइपलाइन बिछाने से जहां पानी की बर्बादी रुकेगी, वहीं नहरों के अंतिम छोर (टेल) तक स्थित खेतों को भी पर्याप्त नहरी पानी मिल सकेगा। लगभग 15 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन के माध्यम से 600 एकड़ कृषि भूमि को नहरी पानी से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। पहले किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए ट्यूबवेल के पानी पर निर्भर थे। पानी की गुणवत्ता उचित नहीं होने के कारण फसलों और जमीन की सेहत पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। अब नहरी पानी उपलब्ध होने से किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाला पानी मिलेगा, जिससे फसलों की पैदावार में सुधार होने की उम्मीद है। स्पीकर संधवां ने कहा कि विधानसभा हलका कोटकपूरा के गांवों के सर्वपक्षीय विकास के लिए फंडों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। प्रत्येक गांव की बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस प्रोजेक्ट का काम निर्धारित समय सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। इस मौके पर गांववासियों ने इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की शुरुआत करवाने के लिए स्पीकर कुलतार सिंह संधवां का विशेष तौर पर धन्यवाद किया।

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