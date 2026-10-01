राजा वड़िंग ने छोड़ा पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद, नए चेहरे की तलाश; सिंगला का नाम आगे

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पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग गुरुवार को चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना हुए। उन्होंने पार्टी हाईकमान को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। दिल्ली रवाना होने से पहले वड़िंग ने मीडिया से बातचीत में कहा मैं इस समय दिल्ली जा रहा हूं, और फिर मैं निश्चित रूप से आप सभी से बैठकर बात करूंगा। मुझे पता है कि आपके कई सवाल हैं। मुझे लगता है कि कल तक उन सभी सवालों पर मुझे और अधिक स्पष्टता हो जाएगी, जिससे बाद मैं आपके माध्यम से पंजाब की जनता तक अपना संदेश पहुचा सकूं।



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