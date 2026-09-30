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कपूरथला में कूड़ा उठाने का देसी जुगाड़! हंसपाल ब्रदर्स ने बनाया बिना हाथ लगाए गार्बेज लोडर
हरियाली व साफ-सफाई के लिए कभी कपूरथला ‘पेरिस ऑफ पंजाब’ के नाम से जाना जाता था, अब बदइंतजामी के चलते सड़क किनारे जगह-जगह कूड़े के ढेर और उठती बदबू इसकी पहचान बन चुकी है। इस समस्या से परेशान पंजाब के बोटमैन हंसपाल ब्रदर्स ने गहन मंत्रणा के बाद नायाब समाधान ढूंढा है। ‘बिना हाथ लगाए, कूड़ा साफ हो जाए’ थीम को साकार करके हंसपाल ब्रदर्स ने वेस्ट मैनेजमेंट का नया आइडिया पेश पंजाबियों का मान बढ़ाया है। कपूरथला-सुल्तानपुर लोधी रोड पर रेल कोच फैक्टरी (आरसीएफ) के समीप रेल कंपोनेंट तैयार करने वाले हंसपाल ट्रेडर्स के मालिक बड़े भाई प्रितपाल सिंह हंसपाल और दविंदरपाल सिंह हंसपाल ने ट्रायल के तौर पर पांच गारबेज लोडर तैयार किए हैं। प्रितपाल सिंह हंसपाल ने बताया कि कपूरथला शहर में यहां-वहां लगे कूड़े के ढेरों को जेसीबी की मदद से इकट्ठा करके ट्रालियों में लादने के घंटों वाले प्रोसेस को आटोमेशन के जरिये करने का मन में ख्याल आया जिससे कूड़ा भी मिनटों में ट्राली में लिफ्ट हो जाए और सफाई भी बरकरार रहे।
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