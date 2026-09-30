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Amit Shah Jalandhar Visit Live: नशे के खिलाफ हुंकार भरेंगे अमित शाह, बम ब्लास्ट की धमकी के बाद अलर्ट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जालंधर Published by: Nivedita Updated Wed, 30 Sep 2026 11:20 AM IST
खास बातें
पंजाब में चुनाव से पहले भाजपा नशे के खिलाफ यात्राएं निकाल रही है। 117 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने के बाद भाजपा की नशा विरोधी यात्राओं का समापन आज जालंधर में एक रैली के रूप में होगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इस रैली में बतौर मुख्य वक्ता भाग लेने पहुंच रहे हैं। जानें सभी अपडेट...
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लाइव अपडेट
11:16 AM, 30-Sep-2026
रैली, स्कूलों को उड़ाने की धमकीअमित शाह की रैली से पहले कई स्कूलों को एक धमकी भरा ईमेल भेजे जाने का मामला सामने आया है। ईमेल में रैली स्थल, बसों और श्री देवी तालाब मंदिर समेत अलग-अलग स्थानों पर आईईडी/बम धमाके करने जैसी धमकियां दी गई हैं।
11:10 AM, 30-Sep-2026
पहले देवी तालाब मंदिर में करेंगे दर्शनअमित शाह दोपहर करीब सवा एक बजे रैली स्थल के पास बने विशेष हेलिपैड पर उतरेंगे। इससे पहले वह देवी तालाब मंदिर में दर्शन करेंगे। मंदिर के सामने स्थित कॉलेज में हेलिपैड बनाया गया है। संबोधन के बाद शाह सड़क मार्ग से जाने के बजाय हेलीकॉप्टर से सीधे दिल्ली रवाना होंगे। हेलिपैड से पंडाल तक का रास्ता सुरक्षा घेरे में रहेगा। रैली को लेकर परागपुर सुरक्षा छावनी में तब्दील हो गया है।
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11:04 AM, 30-Sep-2026