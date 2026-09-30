Amit Shah Jalandhar Visit Live: नशे के खिलाफ हुंकार भरेंगे अमित शाह, बम ब्लास्ट की धमकी के बाद अलर्ट

11:16 AM, 30-Sep-2026 रैली, स्कूलों को उड़ाने की धमकी अमित शाह की रैली से पहले कई स्कूलों को एक धमकी भरा ईमेल भेजे जाने का मामला सामने आया है। ईमेल में रैली स्थल, बसों और श्री देवी तालाब मंदिर समेत अलग-अलग स्थानों पर आईईडी/बम धमाके करने जैसी धमकियां दी गई हैं। अमित शाह की रैली से पहले कई स्कूलों को एक धमकी भरा ईमेल भेजे जाने का मामला सामने आया है। ईमेल में रैली स्थल, बसों और श्री देवी तालाब मंदिर समेत अलग-अलग स्थानों पर आईईडी/बम धमाके करने जैसी धमकियां दी गई हैं।

11:10 AM, 30-Sep-2026 पहले देवी तालाब मंदिर में करेंगे दर्शन अमित शाह दोपहर करीब सवा एक बजे रैली स्थल के पास बने विशेष हेलिपैड पर उतरेंगे। इससे पहले वह देवी तालाब मंदिर में दर्शन करेंगे। मंदिर के सामने स्थित कॉलेज में हेलिपैड बनाया गया है। संबोधन के बाद शाह सड़क मार्ग से जाने के बजाय हेलीकॉप्टर से सीधे दिल्ली रवाना होंगे। हेलिपैड से पंडाल तक का रास्ता सुरक्षा घेरे में रहेगा। रैली को लेकर परागपुर सुरक्षा छावनी में तब्दील हो गया है। अमित शाह दोपहर करीब सवा एक बजे रैली स्थल के पास बने विशेष हेलिपैड पर उतरेंगे। इससे पहले वह देवी तालाब मंदिर में दर्शन करेंगे। मंदिर के सामने स्थित कॉलेज में हेलिपैड बनाया गया है। संबोधन के बाद शाह सड़क मार्ग से जाने के बजाय हेलीकॉप्टर से सीधे दिल्ली रवाना होंगे। हेलिपैड से पंडाल तक का रास्ता सुरक्षा घेरे में रहेगा। रैली को लेकर परागपुर सुरक्षा छावनी में तब्दील हो गया है।

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