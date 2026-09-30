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Amit Shah Jalandhar Visit Live: नशे के खिलाफ हुंकार भरेंगे अमित शाह, बम ब्लास्ट की धमकी के बाद अलर्ट

Wed, 30 Sep 2026 11:20 AM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जालंधर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जालंधर Published by: Nivedita Updated Wed, 30 Sep 2026 11:20 AM IST
खास बातें

पंजाब में चुनाव से पहले भाजपा नशे के खिलाफ यात्राएं निकाल रही है। 117 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने के बाद भाजपा की नशा विरोधी यात्राओं का समापन आज जालंधर में एक रैली के रूप में होगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इस रैली में बतौर मुख्य वक्ता भाग लेने पहुंच रहे हैं। जानें सभी अपडेट...

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Jalandhar Amit Shah Rally Live Security Alert After Bomb Threat Email, Agencies on High Alert Updates in Hindi
जालंधर में अमित शाह की रैली आज - फोटो : अमर उजाला

लाइव अपडेट

11:16 AM, 30-Sep-2026

रैली, स्कूलों को उड़ाने की धमकी

अमित शाह की रैली से पहले कई स्कूलों को एक धमकी भरा ईमेल भेजे जाने का मामला सामने आया है। ईमेल में रैली स्थल, बसों और श्री देवी तालाब मंदिर समेत अलग-अलग स्थानों पर आईईडी/बम धमाके करने जैसी धमकियां दी गई हैं। 
11:10 AM, 30-Sep-2026

पहले देवी तालाब मंदिर में करेंगे दर्शन 

अमित शाह दोपहर करीब सवा एक बजे रैली स्थल के पास बने विशेष हेलिपैड पर उतरेंगे। इससे पहले वह देवी तालाब मंदिर में दर्शन करेंगे। मंदिर के सामने स्थित कॉलेज में हेलिपैड बनाया गया है। संबोधन के बाद शाह सड़क मार्ग से जाने के बजाय हेलीकॉप्टर से सीधे दिल्ली रवाना होंगे। हेलिपैड से पंडाल तक का रास्ता सुरक्षा घेरे में रहेगा। रैली को लेकर परागपुर सुरक्षा छावनी में तब्दील हो गया है।
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11:04 AM, 30-Sep-2026

Amit Shah Jalandhar Visit Live: नशे के खिलाफ हुंकार भरेंगे अमित शाह, बम ब्लास्ट की धमकी के बाद अलर्ट

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नशा मुक्त महारैली आज जालंधर के परागपुर में होगी। रैली स्थल जीटी रोड पर लिली रिजॉर्ट के पास 63 एकड़ में फैला है। इसमें 28 एकड़ में वातानुकूलित पंडाल तैयार किया गया है। पंडाल में 25 हजार से अधिक कुर्सियां लगाई गई हैं। 
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