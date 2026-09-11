{"_id":"6aa3bc1d5ac13766d80ea9c0","slug":"gulzar-singh-death-case-punjab-congress-to-surround-sp-offices-in-all-districts-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुलजार सिंह मौत मामला, पंजाब कांग्रेस करेगी सभी जिलों में SP कार्यालयों का घेराव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुलजार सिंह मौत मामले को लेकर पंजाब कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। कांग्रेस शुक्रवार को प्रदेश के सभी जिलों में प्रदेशव्यापी प्रदर्शन करेगी। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता संबंधित जिलों के SP/SSP कार्यालयों का घेराव करेंगे और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपेंगे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने पार्टी के सभी जिला प्रधानों से अपने-अपने जिलों में प्रदर्शन को प्रभावी ढंग से आयोजित करने की अपील की है। जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता मार्च करते हुए SP/SSP कार्यालयों तक पहुंचेंगे।कांग्रेस का आरोप है कि गुलजार सिंह मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए निष्पक्ष कार्रवाई जरूरी है। पार्टी नेताओं का कहना है कि मामले में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि चीमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए।



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