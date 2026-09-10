गुलजार सिंह सुसाइड केस: पंजाब में आज सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, मंत्री चीमा के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग

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पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने पार्टी के सभी जिला प्रधानों से अपील की है कि वे अपने-अपने जिलों में प्रदर्शन को प्रभावी ढंग से आयोजित करें। जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता संबंधित एसपी/एसएसपी कार्यालयों तक मार्च करेंगे और गुलजार सिंह को न्याय दिलाने की मांग उठाएंगे।कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि गुलजार सिंह मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए निष्पक्ष कार्रवाई जरूरी है। पार्टी का कहना है कि मामले में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच की जानी चाहिए।प्रदर्शन के दौरान पंजाब कांग्रेस की ओर से पूरे राज्य में हरपाल सिंह चीमा के पुतले भी जलाए जाएंगे। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि गुलजार सिंह को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी और इस मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जाएगा।राजा वड़िंग ने सभी जिला प्रधानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। कांग्रेस का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन ऐसे समय में होने जा रहा है, जब पार्टी ने गुलजार सिंह मामले को लेकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध और तेज कर दिया है।