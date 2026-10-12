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Hindi News ›   Video ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Girl students protest at Chandigarh ITI, raising questions about drinking water and security arrangements

चंडीगढ़ आईटीआई में छात्राओं का प्रदर्शन, पीने के पानी और सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल

Mon, 12 Oct 2026 04:49 PM IST
Chandra Prakash Neeraj Video Desk Amar Ujala Dot Com
Video Desk Amar Ujala Dot Com Published by: Chandra Prakash Neeraj Updated Mon, 12 Oct 2026 04:49 PM IST
Girl students protest at Chandigarh ITI, raising questions about drinking water and security arrangements
सेक्टर-11 स्थित राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में सोमवार को छात्राओं ने बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर प्रदर्शन किया। छात्राओं का आरोप है कि संस्थान में पीने के पानी तक की उचित व्यवस्था नहीं है। जो पानी पौधों को दिया जाता है वह पानी उन्हें पीना पड़ता है। वर्ष 2020 में लगाए गए वाटर कूलर करीब एक साल से बंद पड़े हैं। छात्राएं लंबे समय से इन्हें दोबारा चालू करने की मांग कर रही हैं, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। छात्राओं ने बताया कि उन्हें स्टाइपेंड की राशि भी नहीं मिल रही है। इसके अलावा आईकार्ड और मेडिकल सुविधा के नाम पर उनसे शुल्क लिया जाता है, लेकिन इसके बदले उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही। छात्राओं ने संस्थान में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि कैंपस में सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं। कुछ दिन पहले एक पुरुष के संस्थान में प्रवेश करने की घटना के बाद भी छात्राओं ने सुरक्षा का मुद्दा उठाया था।
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