{"_id":"6a8eb6865067782301081bf2","slug":"after-chandigarh-target-killing-plot-in-punjab-bki-module-s-punjab-connection-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंडीगढ़ के बाद पंजाब में टारगेट किलिंग की साजिश, BKI मॉड्यूल का पंजाब कनेक्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चंडीगढ़ में माहौल खराब करने की कथित साजिश से जुड़े मामले की जांच में अब पंजाब कनेक्शन सामने आने का दावा किया गया है। जांच एजेंसियों के अनुसार, बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) से जुड़े बताए जा रहे मॉड्यूल के कथित हैंडलर सतनाम उर्फ सत्ता नौशेरा ने पकड़े गए तीन आरोपियों को चंडीगढ़ के बाद पंजाब में भी टारगेट किलिंग और माहौल बिगाड़ने का टास्क दिया था।जांच के मुताबिक, चंडीगढ़ में सेक्टर-37 स्थित पंजाब बीजेपी कार्यालय, सेक्टर-9 स्थित पंजाब बीजेपी अध्यक्ष की कोठी और पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की योजना थी। इसके बाद आरोपियों को पंजाब में भी विस्फोट और टारगेट किलिंग जैसी गतिविधियों को अंजाम देने का कथित टास्क दिया गया था।पकड़े गए तीन आरोपियों लवप्रीत सिंह, जशनप्रीत सिंह उर्फ जशनदीप और अमृतसर निवासी प्रभप्रीत सिंह उर्फ प्रभ से पूछताछ में जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां खंगाल रही हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि चंडीगढ़ में कथित विस्फोट की साजिश को अंजाम देने के लिए आरोपियों को करीब 42 हजार रुपये दिए गए थे।एजेंसियां अब इस रकम के स्रोत और लेन-देन के तरीके की जांच कर रही हैं। साथ ही यह पता लगाया जा रहा है कि आरोपियों को निर्देश किस माध्यम से मिलते थे, उनके संपर्क में कौन-कौन लोग थे और पंजाब में किन संभावित ठिकानों या गतिविधियों को लेकर योजना बनाई गई थी।जांच एजेंसियों को आशंका है कि कथित मॉड्यूल का उद्देश्य हिंसक गतिविधियों के जरिए लोगों में डर पैदा करना और क्षेत्र का माहौल खराब करना था। हालांकि, पंजाब में संभावित टारगेट, हमले की जगह और साजिश से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच अभी जारी है।मामले में फंडिंग नेटवर्क भी जांच के केंद्र में है। एजेंसियां डिजिटल और अन्य वित्तीय साक्ष्यों को खंगाल रही हैं, ताकि रकम के स्रोत और नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों तक पहुंचा जा सके। वहीं, पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। इनपुट के मद्देनजर पंजाब पुलिस ने बॉर्डर बेल्ट के इलाकों में चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने भी जांच तेज कर दी है। चंडीगढ़ पुलिस के अनुसार, कथित आतंकी मॉड्यूल का उद्देश्य सिर्फ किसी एक आपराधिक घटना को अंजाम देना नहीं, बल्कि टारगेट किलिंग और हिंसक गतिविधियों के जरिए लोगों में भय पैदा करना और क्षेत्र का माहौल बिगाड़ना बताया जा रहा है।

































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