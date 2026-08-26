फिरोजपुर में मुलाजिम नेता बोले-27 अगस्त की मुलाजिम हड़ताल में दुकानें और सड़कें नहीं होंगी बंद

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मुलाजिम जत्थेबंदियों की ओर से 27 अगस्त को प्रस्तावित हड़ताल को लेकर मुलाजिम नेता रविंद्र लूथरा ने स्पष्ट किया है कि हड़ताल के दौरान आम लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हड़ताल के दौरान न तो दुकानें बंद करवाई जाएंगी और न ही सड़कों पर आवागमन रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि मुलाजिम अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से रोष प्रदर्शन करेंगे। हड़ताल का उद्देश्य सरकार तक मुलाजिमों की मांगों को पहुंचाना है। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि हड़ताल के दौरान बाजार और सड़कें सामान्य रूप से खुली रहेंगी।

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