पंजाब: सड़क किनारे जला हुआ शव मिलने से हड़कंप, घटनास्थल पर मिली पेट्रोल की बोतल; पुलिस कर रही जांच

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फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। सूचना मिलते ही थाना डिवीजन नंबर 8, थाना डिवीजन नंबर 1 और थाना डिवीजन नंबर 3 की पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए।पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। थाना डिवीजन नंबर 8 के प्रभारी साहिल चौधरी के अनुसार, सुबह करीब 9 बजे खाली प्लॉट में जला शव मिलने की सूचना मिली थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों का खुलासा हो सकेगा।