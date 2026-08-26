{"_id":"6a8ec12f5bbf36ac9a05d88f","slug":"chandigarh-dengue-after-swine-flu-dengue-hits-chandigarh-5-patients-found-so-far-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"Chandigarh Dengue: स्वाइन फ्लू के बाद चंडीगढ़ में डेंगू की दस्तक, अब तक 5 मरीज मिले","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मानसून के बीच शहर में स्वाइन फ्लू के बाद अब डेंगू ने भी दस्तक दे दी है। चंडीगढ़ में अब तक डेंगू के पांच मरीज सामने आ चुके हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग और मलेरिया विभाग ने बचाव कार्य तेज कर दिया है। लोगों को घरों और आसपास पानी जमा न होने देने के साथ मच्छरों से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। वहीं, जीएमसीएच-32 में स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए आईसीयू तैयार करने की भी तैयारी चल रही है।बारिश के मौसम में एक साथ दो बीमारियों ने शहर की चिंता बढ़ा दी है। स्वाइन फ्लू के मामलों के बीच अब डेंगू ने भी दस्तक दे दी है। चंडीगढ़ में अगस्त तक डेंगू के पांच मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि पिछले साल अक्तूबर तक कुल पांच मामले दर्ज हुए थे। दूसरी ओर, जीएमसीएच-32 में स्वाइन फ्लू के चार मरीज भर्ती हैं। स्वास्थ्य विभाग और मलेरिया विभाग ने मच्छरों की रोकथाम के साथ लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है। मनीमाजरा, मौलीजागरां, बुडैल और घनी आबादी वाले इलाकों को डेंगू के लिहाज से संवेदनशील मानते हुए विशेष निगरानी की जा रही है।जीएमसीएच-32 में स्वाइन फ्लू के मरीजों को देखते हुए तैयारियां बढ़ा दी गई हैं।

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