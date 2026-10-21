अमर उजाला पर देखें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ की हर बड़ी खबर

{"_id":"6ad87127e36f780c77015795","slug":"video-meerut-sindoor-khela-celebrated-at-220th-durga-puja-festival-showcasing-bengali-traditions-and-womens-unity-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"Meerut: दुर्गाबाड़ी में सिंदूर खेला की धूम, 220वें दुर्गा पूजा महोत्सव में दिखा बंगाली संस्कृति और नारी शक्ति का संगम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}