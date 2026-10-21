झोटा हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई: ड्रग इंस्पेक्टर और डीएसपी सस्पेंड, एफएसएल की टीम ने शुरू की जांच

पंजाब के मानसा में परविंदर सिंह उर्फ झोटा हत्याकांड मामले में कार्रवाई करते हुए ड्रग इंस्पेक्टर नरेश कुमार और डीएसपी हरजिंदर सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। इस कार्रवाई को मामले में अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारी के संबंध में उठाए गए कदम के तौर पर देखा जा रहा है।

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परविंदर सिंह उर्फ झोटा की हत्या के बाद मामला लगातार चर्चा में रहा है। इस घटना को लेकर परिवार और विभिन्न पक्षों की ओर से कार्रवाई की मांग उठाई गई थी। मामले में पुलिस और संबंधित विभागों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए थे।अब ड्रग इंस्पेक्टर नरेश कुमार और डीएसपी हरजिंदर सिंह के निलंबन से मामले में प्रशासनिक कार्रवाई तेज होने का संकेत मिला है। हालांकि, दोनों अधिकारियों को सस्पेंड करने के आधिकारिक आदेश, निलंबन के विस्तृत कारण और विभागीय जांच से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी। वहीं, मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम भी मानसा पहुंच गई है।