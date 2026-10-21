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झोटा हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई: ड्रग इंस्पेक्टर और डीएसपी सस्पेंड, एफएसएल की टीम ने शुरू की जांच

Wed, 21 Oct 2026 07:16 PM IST
शाहिल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, मानसा
अमर उजाला नेटवर्क, मानसा Published by: शाहिल शर्मा Updated Wed, 21 Oct 2026 07:16 PM IST
सार

परविंदर सिंह उर्फ झोटा की हत्या के बाद मामला लगातार चर्चा में रहा है। इस घटना को लेकर परिवार और विभिन्न पक्षों की ओर से कार्रवाई की मांग उठाई गई थी।

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Drug Inspector and DSP suspended in Jhota murder case
निलंबित - फोटो : सांकेतिक तस्वीर

विस्तार
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पंजाब के मानसा में परविंदर सिंह उर्फ झोटा हत्याकांड मामले में कार्रवाई करते हुए ड्रग इंस्पेक्टर नरेश कुमार और डीएसपी हरजिंदर सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। इस कार्रवाई को मामले में अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारी के संबंध में उठाए गए कदम के तौर पर देखा जा रहा है।

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परविंदर सिंह उर्फ झोटा की हत्या के बाद मामला लगातार चर्चा में रहा है। इस घटना को लेकर परिवार और विभिन्न पक्षों की ओर से कार्रवाई की मांग उठाई गई थी। मामले में पुलिस और संबंधित विभागों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए थे।
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 अब ड्रग इंस्पेक्टर नरेश कुमार और डीएसपी हरजिंदर सिंह के निलंबन से मामले में प्रशासनिक कार्रवाई तेज होने का संकेत मिला है। हालांकि, दोनों अधिकारियों को सस्पेंड करने के आधिकारिक आदेश, निलंबन के विस्तृत कारण और विभागीय जांच से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी। वहीं, मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम भी मानसा पहुंच गई है। 

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घटनास्थल पर पहुंची एफएसएल की टीमें
परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड की जांच तेज हो गई है। मामले में फॉरेंसिक एफएसएल की टीमें घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही हैं। टीमों की ओर से घटनास्थल से विभिन्न नमूने एकत्र किए जा रहे हैं, ताकि वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्यों की जांच की जा सके। एफएसएल टीम द्वारा जुटाए गए नमूनों की जांच से मामले की तह तक पहुंचने और जांच को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
 
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