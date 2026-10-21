Chd-Punjab Big News: झोटा हत्याकांड की जांच के लिए पहुंची सीबीआई, ताज होटल में मिला शव; रोडवेज का चक्का जाम

चंडीगढ़ के सेक्टर-17 स्थित होटल ताज में छत्तीसगढ़ निवासी 56 वर्षीय दीपक कुमार मित्तल का शव मिलने से हड़कंप मच गया। होटल के कमरे में शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, दीपक कुमार मित्तल करीब दो से तीन दिन पहले होटल में आकर ठहरे थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। टीम ने होटल के कमरे से कुछ नमूने एकत्र किए, जिन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है। वहीं, पुलिस ने संबंधित कमरे को सील कर दिया है। पढ़ें पूरी खबर