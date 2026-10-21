पंजाब: टाइगर श्रॉफ पर हमले के अमृतसर से जुड़े तार, ट्रेन में हथियार लेकर मुंबई पहुंची थी दो लड़कियां
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Published by: शाहिल शर्मा Updated Wed, 21 Oct 2026 06:09 PM IST
सार
टाइगर श्रॉफ पर हमले के तार पंजाब के अमृतसर से जुड़े हैं। यहां से दो लड़कियां हथियार लेकर ट्रेन में मुंबई पहुंची थी। दोनों लड़कियां उत्तर प्रदेश की हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ये खुलासा किया है। डिटेल में पढ़ें खबर...
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विस्तार
अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर मुंबई में हुई फायरिंग के मामले में हथियारों की सप्लाई का तार अमृतसर से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जांच के मुताबिक, हरियाणा के सोनीपत निवासी कुणाल और सुमित ने अमृतसर से एक पिस्टल और 20 कारतूस जुटाए थे।
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दो लड़िकयों ने मुंबई पहुंचाए हथियार
इसके बाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली राधा और बबीता को हथियार मुंबई पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। पुलिस ने हथियारों की सप्लाई के आरोप में चारों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, हथियारों की सप्लाई का यह नेटवर्क लॉरेंस गैंग के सदस्य अनिल पंडित के निर्देश पर काम कर रहा था। जांच के दौरान सामने आया है कि आरोपी कुणाल (21) और सुमित (19) ने अमृतसर से हथियार लिए थे।
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लड़की के बैग में छिपाई थी पिस्टल
इसके बाद इन दोनों ने यह हथियार राधा (23) और बबीता (23) को दे दिए। जोकि अमृतसर से ही ट्रेन में बैठ कर मुबंई के लिए रवाना हो गईं। जांच के मुताबिक, 15 अक्टूबर को कुणाल ने राधा और बबीता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर छोड़ा था। दोनों ट्रेन से मुंबई रवाना हुईं। पिस्टल राधा के बैग में छिपाई गई थी।
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नाबालिग लड़के ने होटल से लिया था बैग
17 अक्टूबर को दोनों मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पहुंचीं और एक होटल में ठहरीं। इसी दिन एक नाबालिग लड़का होटल के पास राधा से बैग लेने पहुंचा था। पुलिस इस मुलाकात और हथियार आगे पहुंचाने में उसकी भूमिका की जांच कर रही है।
गौर हो कि 18 अक्टूबर को टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग हुई। पुलिस के मुताबिक, इस मामले में ऋतिक, रेहान और फूल सिंह की भूमिका सामने आई है। फायरिंग के बाद आरोपियों को मुंबई से बाहर निकालने की कोशिश भी की गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 20 अक्टूबर को राधा और बबीता को दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया, जबकि कुणाल और सुमित को सोनीपत से पकड़ा गया।
17 अक्टूबर को दोनों मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पहुंचीं और एक होटल में ठहरीं। इसी दिन एक नाबालिग लड़का होटल के पास राधा से बैग लेने पहुंचा था। पुलिस इस मुलाकात और हथियार आगे पहुंचाने में उसकी भूमिका की जांच कर रही है।
गौर हो कि 18 अक्टूबर को टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग हुई। पुलिस के मुताबिक, इस मामले में ऋतिक, रेहान और फूल सिंह की भूमिका सामने आई है। फायरिंग के बाद आरोपियों को मुंबई से बाहर निकालने की कोशिश भी की गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 20 अक्टूबर को राधा और बबीता को दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया, जबकि कुणाल और सुमित को सोनीपत से पकड़ा गया।