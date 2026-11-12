अमृतसर में कानून-व्यवस्था मजबूत करने के लिए सीआरपीएफ की दो कंपनियां तैनात

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अमृतसर में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने और अमन-शांति बनाए रखने के लिए सीआरपीएफ की दो कंपनियां तैनात की गई हैं। ये कंपनियां कमिश्नरेट पुलिस के साथ मिलकर विभिन्न इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही हैं। पुलिस कमिश्नर अमृतसर हरमनबीर सिंह गिल ने खुद शहर के विभिन्न स्थानों पर लगाए गए पुलिस नाकों का दौरा कर सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ जवानों की तैनाती, वाहनों की जांच तथा ड्यूटी व्यवस्था का निरीक्षण किया।

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