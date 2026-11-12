अमृतसर में फायरिंग: जमीन के लिए चलाईं गोलियां, जेसीबी से गिराया लेंटर; कुछ दूर तैनात थे पैरामिलिट्री जवान

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घटनास्थल से कुछ ही मीटर की दूरी पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात थे, लेकिन हमलावर वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो गए।पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। फुटेज में एक हमलावर गाड़ी से पिस्तौल लेकर उतरता दिखाई दे रहा है। इसके बाद इलाके में गोलियां चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। अचानक हुई फायरिंग से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि, घटना में किसी के घायल होने या जान जाने की सूचना नहीं है।वारदात की सूचना मिलते ही अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल से करीब 20 से 25 खाली कारतूस के खोल बरामद किए हैं। इसके अलावा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है।एसीपी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। जमीन पर कब्जे को लेकर हुए विवाद और वारदात में शामिल सभी लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।