सांसद अमृतपाल की पैरोल पर फैसला आज: दादी की अंतिम रस्मों में शामिल होने के लिए मांगी है छूट

खडूर साहिब से सांसद और वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह की पैरोल याचिका पर आज अमृतसर की अदालत में सुनवाई होगी। अमृतपाल सिंह की दादी माता चरण कौर (84) का रविवार शाम निधन हो गया था। उनकी अंतिम रस्मों में शामिल होने के लिए अमृतपाल सिंह के वकीलों ने अदालत में पैरोल की अर्जी दाखिल की है।

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