डैनी बंडाला ने जंडियाला गुरु में खोला कांग्रेस का नया कार्यालय

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पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक सुखविंदर सिंह डैनी बंडाला ने जंडियाला गुरु में कांग्रेस के नए कार्यालय का उद्घाटन कर 2027 विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा दिया। उद्घाटन से पहले श्री सुखमनी साहिब के पाठ के भोग डाले गए। इसके बाद डैनी बंडाला ने पत्नी अंजली बंडाला और बेटियों के साथ कार्यालय का उद्घाटन किया।

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