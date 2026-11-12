पीसीएस भर्ती विवाद: मंत्री हरभजन ईटीओ से मजीठिया का सवाल-चयन सूची में बेटे हरशजीत सिंह का नाम है या नहीं?

पंजाब में पीसीएस भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर उठे विवाद के बीच शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ से उनके बेटे हरशजीत सिंह को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है।

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मजीठिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर मंत्री से पूछा है कि क्या उनके बेटे का नाम पीसीएस भर्ती की चयन सूची में शामिल है? उन्होंने मंत्री से इस संबंध में अपनी स्थिति सार्वजनिक करने को कहा है।मजीठिया ने अपनी पोस्ट में लिखा-हरभजन सिंह ईटीओ, स्पष्टीकरण दीजिए। पीसीएस भर्ती को लेकर चर्चा है कि इसमें आपके बेटे हरशजीत सिंह का नाम है या नहीं। अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए। उन्होंने आगे लिखा कि बच्चों के भविष्य से जुड़े इस मामले में सीबीआई जांच की मांग उचित है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में भारी गड़बड़ियों की चर्चा हो रही है।दरअसल, पंजाब लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित किए जाने के बाद भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। 331 पदों के लिए 751 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए चुना गया है। परिणाम घोषित होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों के चयन, परीक्षा केंद्रों और लगातार क्रमांक वाले उम्मीदवारों के सफल होने को लेकर आपत्तियां उठाई गई हैं।इससे पहले भी बिक्रम मजीठिया अभ्यर्थियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच और सीबीआई जांच की मांग उठा चुके हैं। अब उन्होंने मंत्री के बेटे को लेकर सवाल उठाकर विवाद को नया राजनीतिक मोड़ दे दिया है।