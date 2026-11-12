Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Amritsar News ›   PCS recruitment controversy Bikram Majithia , Harbhajan ETO

पीसीएस भर्ती विवाद: मंत्री हरभजन ईटीओ से मजीठिया का सवाल-चयन सूची में बेटे हरशजीत सिंह का नाम है या नहीं?

Thu, 12 Nov 2026 09:49 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Published by: Nivedita Updated Thu, 12 Nov 2026 09:49 AM IST
सार

पंजाब लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित किए जाने के बाद भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। 331 पदों के लिए 751 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए चुना गया है।

विज्ञापन
PCS recruitment controversy Bikram Majithia , Harbhajan ETO
बिक्रम मजीठिया ने शेयर की फोटो - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पंजाब में पीसीएस भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर उठे विवाद के बीच शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ से उनके बेटे हरशजीत सिंह को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। 

विज्ञापन


मजीठिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर मंत्री से पूछा है कि क्या उनके बेटे का नाम पीसीएस भर्ती की चयन सूची में शामिल है? उन्होंने मंत्री से इस संबंध में अपनी स्थिति सार्वजनिक करने को कहा है।
विज्ञापन


मजीठिया ने अपनी पोस्ट में लिखा-हरभजन सिंह ईटीओ, स्पष्टीकरण दीजिए। पीसीएस भर्ती को लेकर चर्चा है कि इसमें आपके बेटे हरशजीत सिंह का नाम है या नहीं। अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए। उन्होंने आगे लिखा कि बच्चों के भविष्य से जुड़े इस मामले में सीबीआई जांच की मांग उचित है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में भारी गड़बड़ियों की चर्चा हो रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


दरअसल, पंजाब लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित किए जाने के बाद भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। 331 पदों के लिए 751 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए चुना गया है। परिणाम घोषित होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों के चयन, परीक्षा केंद्रों और लगातार क्रमांक वाले उम्मीदवारों के सफल होने को लेकर आपत्तियां उठाई गई हैं।


इससे पहले भी बिक्रम मजीठिया अभ्यर्थियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच और सीबीआई जांच की मांग उठा चुके हैं। अब उन्होंने मंत्री के बेटे को लेकर सवाल उठाकर विवाद को नया राजनीतिक मोड़ दे दिया है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed