अमृतसर में ‘हमारे बुजुर्ग हमारा मान’ कार्यक्रम के तहत लगाया मेडिकल कैंप

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पंजाब सरकार के निर्देशों पर सिविल सर्जन अमृतसर डॉ. भारती धवन के नेतृत्व में ‘हमारे बुजुर्ग हमारा मान’ कार्यक्रम के तहत सैटेलाइट अस्पताल सकत्तरी बाग में विशेष मेडिकल जांच शिविर लगाया गया। इसमें विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे 150 से अधिक बुजुर्गों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉ. भारती धवन, जिला परिवार कल्याण अधिकारी डॉ. नीलम भगत और जिला जनसंपर्क एवं सूचना अधिकारी अमरदीप सिंह ने विशेष रूप से शिरकत की। इस दौरान मेडिकल ऑफिसर डॉ. सुमीतपाल सिंह, डॉ. शैलजा, डॉ. रविंदर कौर, डॉ. तरनदीप कौर, पलविंदर सिंह धम्मू सहित पैरामेडिकल स्टाफ और आशा कार्यकर्ताओं ने सेवाएं दीं।

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